Психолог назвала лучшие подарки на 23 февраля

Хорошим подарком будут часы, одежда, рубашка, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки, рассказала NEWS.ru психолог. Помимо этого хорошим подарком может стать мастер-класс по хобби и интересам, например, полет в аэротрубе или совместный поход на квест.

Ранее сообщалось, что в России обычно в День святого Валентина любимым дарят цветы, украшения и шоколад.

