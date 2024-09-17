«ЕГЭ, работа и семьеведение»: Что заставляет школьников уходить на домашнее обучение

Всеволод Луховицкий заявил НСН, что школьники все чаще выбирают обучение на дому, так как хотят лучше подготовиться к ЕГЭ.

Российские школьники и их родители все чаще выбирают домашнее обучение из-за желания лучше подготовиться к ЕГЭ и не тратить время на новые предметы, например, семьеведение, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В России все более популярными становятся альтернативные методы получения среднего образования – с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз, пишет «Коммерсант». Луховицкий это тенденцию подтвердил.

«Порочный круг»: Учитель семьеведения указал на «вражеские термины» курса

«Причин здесь несколько. Одна из причин заключается в том, что обычно дети уходят на семейное образование в старших классах, когда хотят лучше подготовиться к ЕГЭ и дополнительным вступительным. Они или их родители считают, что в таком случае общие предметы в школе изучать не нужно. Еще одна причина заключается в том, что многие старшеклассники в десятом-одиннадцатом классах уже начинают подрабатывать. В этой ситуации работа противоречит последовательному обучению в школе», - отметил он.

Также родителей школьников пугает появление новых предметов, которые вызывают вопросы, уверен Луховицкий.

«Есть и третья причина. В последние годы все больше в школе появляется предметов, которые вызывают большие вопросы и большие сомнения. Многие родители считают, что тратить детское время, например, на изучение семьеведения или подобных предметов нет смысла. Они ищут такие школы, в которых этих предметов нет», - заключил собеседник НСН.

Разработчики внеурочного школьного курса «Семьеведение» проявили халатность, допустив ошибки и «целый спектр нарушений», которые теперь спешно устраняются, заявила «Парламентской газете» бывший детский омбудсмен, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества, отметила она, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчителяШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры