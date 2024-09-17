«ЕГЭ, работа и семьеведение»: Что заставляет школьников уходить на домашнее обучение

«Причин здесь несколько. Одна из причин заключается в том, что обычно дети уходят на семейное образование в старших классах, когда хотят лучше подготовиться к ЕГЭ и дополнительным вступительным. Они или их родители считают, что в таком случае общие предметы в школе изучать не нужно. Еще одна причина заключается в том, что многие старшеклассники в десятом-одиннадцатом классах уже начинают подрабатывать. В этой ситуации работа противоречит последовательному обучению в школе», - отметил он.

Также родителей школьников пугает появление новых предметов, которые вызывают вопросы, уверен Луховицкий.

«Есть и третья причина. В последние годы все больше в школе появляется предметов, которые вызывают большие вопросы и большие сомнения. Многие родители считают, что тратить детское время, например, на изучение семьеведения или подобных предметов нет смысла. Они ищут такие школы, в которых этих предметов нет», - заключил собеседник НСН.

Разработчики внеурочного школьного курса «Семьеведение» проявили халатность, допустив ошибки и «целый спектр нарушений», которые теперь спешно устраняются, заявила «Парламентской газете» бывший детский омбудсмен, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества, отметила она, передает «Радиоточка НСН».



