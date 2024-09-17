«ЕГЭ, работа и семьеведение»: Что заставляет школьников уходить на домашнее обучение
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что школьники все чаще выбирают обучение на дому, так как хотят лучше подготовиться к ЕГЭ.
Российские школьники и их родители все чаще выбирают домашнее обучение из-за желания лучше подготовиться к ЕГЭ и не тратить время на новые предметы, например, семьеведение, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В России все более популярными становятся альтернативные методы получения среднего образования – с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз, пишет «Коммерсант». Луховицкий это тенденцию подтвердил.
«Причин здесь несколько. Одна из причин заключается в том, что обычно дети уходят на семейное образование в старших классах, когда хотят лучше подготовиться к ЕГЭ и дополнительным вступительным. Они или их родители считают, что в таком случае общие предметы в школе изучать не нужно. Еще одна причина заключается в том, что многие старшеклассники в десятом-одиннадцатом классах уже начинают подрабатывать. В этой ситуации работа противоречит последовательному обучению в школе», - отметил он.
Также родителей школьников пугает появление новых предметов, которые вызывают вопросы, уверен Луховицкий.
«Есть и третья причина. В последние годы все больше в школе появляется предметов, которые вызывают большие вопросы и большие сомнения. Многие родители считают, что тратить детское время, например, на изучение семьеведения или подобных предметов нет смысла. Они ищут такие школы, в которых этих предметов нет», - заключил собеседник НСН.
Разработчики внеурочного школьного курса «Семьеведение» проявили халатность, допустив ошибки и «целый спектр нарушений», которые теперь спешно устраняются, заявила «Парламентской газете» бывший детский омбудсмен, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества, отметила она, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россельхознадзор: Экспорт рыбы из России снизился на 13%
- Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области
- В Испании заявили о крупнейшей вспышке лихорадки денге
- Песков: Увеличение численности армии связано с количеством угроз
- Пострадавших от нападения в школе детей переведут из Челябинска в Москву
- Володин: В портфеле Госдумы находится 1113 проектов
- Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили до 1960 человек
- Песков заявил, что повсеместное введение масочного режима в РФ не обсуждается
- Умер двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Отис Дэвис
- Фон дер Ляйен объявила своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru