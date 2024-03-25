ВЦИОМ: 58% россиян высказались за преференции на работе сотрудникам с детьми

При этом отмечается, что 36% респондентов считают более справедливым равенство условий для всех сотрудников. Кроме того, 50% респондентов высказали мнение, что работодатель может интересоваться жизнью и семьей сотрудников, только если они сами о ней рассказывают и просят поддержки или какого-либо участия.

Согласно опросу, более половины (58%) опрошенных сталкивались с неготовностью начальства пойти навстречу при необходимости взять отпуск в конкретные даты или принять участие в важном семейном событии.

Опрос был проведен 25 февраля, в нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос показал, что подавляющее большинство россиян (87%) назвали создание семьи одной из главных человеческих целей, передает «Радиоточка НСН».

