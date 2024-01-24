ВЦИОМ: 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи
Подавляющее большинство россиян (87%) назвали создание семьи одной из главных человеческих целей, 9 из 10 опрошенных считают, что в семье должны быть дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВЦИОМ Михаила Мамонова.
Он отметил рост значимости и важности семьи в российском обществе. Кроме того, 15% опрошенных, что семья в ее традиционном понимании является пережитком прошлого.
Половина опрошенных считает, что в семье должно быть трое и более детей, 93% респондента пришли к выводу, что их воспитанием в равной степени должны заниматься мать и отец.
Ранее в Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru