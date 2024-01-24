ВЦИОМ: 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи

Он отметил рост значимости и важности семьи в российском обществе. Кроме того, 15% опрошенных, что семья в ее традиционном понимании является пережитком прошлого.

Половина опрошенных считает, что в семье должно быть трое и более детей, 93% респондента пришли к выводу, что их воспитанием в равной степени должны заниматься мать и отец.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

