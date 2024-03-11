Голикова заявила о снижении безработицы на 20% за последние шесть лет

Зампред правительства отметила, что в последнее время в стране происходят системные изменения рынка труда.

«В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также указала, что среднегодовая численность занятых в стране составила 73,6 млн человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ достигла рекордно низких показателей — 2,9 процента, напоминает телеканал «360».

