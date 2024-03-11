Голикова заявила о снижении безработицы на 20% за последние шесть лет
11 марта 202411:17
Уровень безработицы в России снизился на 20% за шесть лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Зампред правительства отметила, что в последнее время в стране происходят системные изменения рынка труда.
«В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица», — цитирует Голикову РИА Новости.
Вице-премьер также указала, что среднегодовая численность занятых в стране составила 73,6 млн человек.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ достигла рекордно низких показателей — 2,9 процента, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru