«Без мяса и любви!»: Диетолог Королева предупредила о вреде покупных пельменей

«Пельмени – это для многих одно из любимых блюд. Люди зачастую прибегают к этому блюду, делают самостоятельно или покупают. Дети тоже очень любят это блюдо. Безусловно, полезность или вред для организма определяется составом продукта. Если фарш готовит сама хозяйка, использует мясо птицы, говядину, натуральные продукты, делает все с любовью, сама делает тесто, я не вижу в этом большего вреда. Конечно, есть пельмени даже в этом случае не стоит четыре раза в день на протяжении недели», - отметила она.

Королева подчеркнула, что пельмени из магазина могут нанести вред организму, если употреблять их регулярно. Она напомнила, что производители зачастую используют замороженное мясо и перебарщивают с солью.

«Но стоит признать, что чаще люди покупают пельмени в магазинах, а не все производители заинтересованы сделать качественный во всех отношениях продукт. Сложно сказать, какие продукты они используют. Поэтому регулярное употребление пельменей сомнительного происхождения может быть вредным. Мясо может быть не совсем свежим, замороженным. Много вредных факторов. Поэтому злоупотреблять такими продуктами не стоит. Фарш может содержать избыточное количество соли, что тоже не очень полезно, особенно для людей, которые имеют гипертоническую болезнь», - резюмировала она.

Переедание, неверная модель питания родителей, сниженная физическая активность, переизбыток углеводов - все это приводит к детскому ожирению, заявила «Радиоточке НСН» ранее эндокринолог Алена Барредо.

