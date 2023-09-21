ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Алексей Синицын предложил ввести временный механизм по официальному ввозу и прокату западных картин и выдаче им прокатных удостоверений.

Также Синицын попросил рассмотреть возможность ввоза копий иностранных блокбастеров из Белоруссии. Кроме того, сенатор разработал законопроект о моратории на проверки и административные дела против кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения и разрешении использовать контент без согласия правообладателей, передает «Радиоточка НСН».

