ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить
Большинство россиян (52%) считают, что за скачивание фильмов не нужно платить деньги, следует из опроса ВЦИОМ.
Россияне объяснили это низкими доходами населения. При этом отмечается, что 34% респондентов уверены, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать от потребителей деньги за использование их произведений.
Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Алексей Синицын предложил ввести временный механизм по официальному ввозу и прокату западных картин и выдаче им прокатных удостоверений.
Также Синицын попросил рассмотреть возможность ввоза копий иностранных блокбастеров из Белоруссии. Кроме того, сенатор разработал законопроект о моратории на проверки и административные дела против кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения и разрешении использовать контент без согласия правообладателей, передает «Радиоточка НСН».
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