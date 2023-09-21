ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Большинство россиян (52%) считают, что за скачивание фильмов не нужно платить деньги, следует из опроса ВЦИОМ.

Россияне объяснили это низкими доходами населения. При этом отмечается, что 34% респондентов уверены, что авторы фильмов, музыки и книг должны получать от потребителей деньги за использование их произведений.

«Теряем аудиторию!»: Кинотеатры просят принять закон о принудительной лицензии

Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Алексей Синицын предложил ввести временный механизм по официальному ввозу и прокату западных картин и выдаче им прокатных удостоверений.

Также Синицын попросил рассмотреть возможность ввоза копий иностранных блокбастеров из Белоруссии. Кроме того, сенатор разработал законопроект о моратории на проверки и административные дела против кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения и разрешении использовать контент без согласия правообладателей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ФильмОпрос

Горячие новости

Все новости

партнеры