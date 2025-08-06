СМИ: Брэд Питт купил особняк в Лос-Анджелесе за $12 млн

Недвижимость обошлась ему в $12 млн. Дом расположен в престижном районе Outpost Estates, где живут многие голливудские звезды. Общая площадь дома - около 779 кв. м. В нем шесть спален, из окон открывается вид на океан. На прилегающей территории есть бассейн, огород и зона для барбекю.

Кюнинг купил особняк в 2021 году за $9,6 млн. В июне он был выставлен на продажу почти за $14 млн.

Ранее стало известно, что грабители забрались в дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

