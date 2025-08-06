СМИ: Новый президент Польши выступает против Германии, Украины и ЕС
Новый президент Польши Кароль Навроцкий настроен против ФРГ, Украины и Европейского союза, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Как пишет издание, глава государства поддерживает курс на национальные интересы и продвигает лозунг «Польша прежде всего». Политик пообещал продолжить поддержку Киева, при этом указав, что Украина должна признать военные преступления времён Второй мировой войны, включая массовые убийства поляков на Волыни.
Также на добрососедские отношения с Польшей при Навроцком не следует рассчитывать Берлину. Он считает навязанным ФРГ миграционный пакт Евросоюза, отвергает его и считает, что он ставит под угрозу безопасности женщин и детей в Польше.
Ранее президент Польши заявил, что вступление Украины в НАТО пока не стоит обсуждать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru