«Теряем аудиторию!»: Кинотеатры просят принять закон о принудительной лицензии
Ситуацию с посещаемостью кинотеатров могли бы спасти крупные российские фильмы, но продюсеры не поставили ни одной масштабной картины на лето, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Из-за того, что закон о принудительном лицензировании кино из «недружественных» стран так и не был принят, кинотеатры находятся в катастрофическом положении, заявил гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.
Так, в Госдуме снова активизировались обсуждения предложения о принудительном лицензировании кино. Роман Исаев отметил, что кинотеатры без голливудских фильмов сегодня продолжают терять аудиторию.
«У кинопроката сейчас все в катастрофическом состоянии находятся. Кинотеатры проживают лето 2023 года так же тяжело, как было в 2022 году. Закон до сих пор не принят, поэтому зарубежного контента, который хочет смотреть зритель, крайне мало. Летом нет ни одной крупной российской картины, которая могла бы собрать пусть полмиллиарда рублей и адекватное количество зрителей. К сожалению, на это лето российские продюсеры ни одного крупного фильма не поставили. Для нормального функционирования индустрии должен выходить в месяц один фильм со сборами в миллиард, один-два в полмиллиарда и какие-то жанровые со сборами 200-300 миллионов рублей. Сейчас мы теряем аудиторию, которая понимает, что в кинотеатрах смотреть нечего», - сказал Исаев.
Он отметил, что в прошлом году инициатива о принудительном лицензировании активно обсуждалась, а потом эти обсуждения «заглохли». По словам Исаева, Минкультуры выступает против и думает, что у кинотеатров «все хорошо».
«Инициатива обсуждается давно, в августе исполняется год с того, как был рожден этот законопроект. Она активно обсуждалась на первых порах, была создана рабочая группа. Но потом, с наступлением 2023 года, обсуждение заглохло и было поставлено на тотальную паузу. Сейчас происходит новый виток дискуссий. Минкультуры выступает против… Но о помощи кинотеатрам с их стороны никакой речи не идет, они считают, что у кинотеатров все хорошо», - резюмировал Исаев.
В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил легализовать в России принудительное лицензирование иностранных объектов авторского и смежного права. Решение о выдаче лицензии на контент без согласия правообладателя, согласно законопроекту, должен принимать суд. До чтений законопроект Кузнецова так и не дошел.
Позднее, в январе этого года, глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко заявил, что принудительное лицензирование контента позволит кинотеатрам получать лишь несколько блокбастеров в год, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения», сообщает «Радиоточка НСН».
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