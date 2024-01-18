ВЦИОМ: 17 тысяч рублей на одного потратили россияне на новогодние путешествия
Более четверти россиян (27%) выезжали за пределы своего города на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Основными туристическими направлениями на праздники стали Москва и Московская область (13%), Краснодарский край (4%), Санкт-Петербург (4%).
Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. В 2023 году 76% россиян были довольны тем, как провели Новый год, сказал он.
Во время новогодних праздников треть россиян потратили не больше 10 тысяч рублей. Примерно такое же количество опрошенных потратили в зимние выходные от 10 до 25 тысяч рублей. Каждый шестой отдохнул на 25-50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru