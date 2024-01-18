ВЦИОМ: Женщины чаще мужчин получали подарки на Новый год

Женщины чаще получали на Новый год разнообразные подарки, а 7% мужчин не получили их вовсе, следует из опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ: россияне потратят на празднование Нового года более 50 тысяч рублей

Около 40% опрошенных россиян получили в новогодние праздники ценный нематериальный подарок – любовь и заботу близких. Почти четверти респондентов (23%) подарили конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Еще 15% опрошенных получили косметику, бижутерию и деньги. Уточняется, что ожидания мужчин чаще совпадали с реальностью. Опрос ВЦИОМ в конце прошлого года показал, что 12% респондентов хотели бы получить в подарок заботу и любовь, 37% опрошенных мужчин получили именно их.

Также согласно опросу, 18% россиян выступает за сокращение новогодних праздников. Еще 9% высказались за увеличение выходных, а 66% респондентов считают их достаточными.

Ранее стало известно, что треть россиян потратила но подарки к Новому году не менее 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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