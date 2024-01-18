ВЦИОМ: Женщины чаще мужчин получали подарки на Новый год

Около 40% опрошенных россиян получили в новогодние праздники ценный нематериальный подарок – любовь и заботу близких. Почти четверти респондентов (23%) подарили конфеты, спиртные напитки и деликатесы. Еще 15% опрошенных получили косметику, бижутерию и деньги. Уточняется, что ожидания мужчин чаще совпадали с реальностью. Опрос ВЦИОМ в конце прошлого года показал, что 12% респондентов хотели бы получить в подарок заботу и любовь, 37% опрошенных мужчин получили именно их.

Также согласно опросу, 18% россиян выступает за сокращение новогодних праздников. Еще 9% высказались за увеличение выходных, а 66% респондентов считают их достаточными.



Ранее стало известно, что треть россиян потратила но подарки к Новому году не менее 10 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».



