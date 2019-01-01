Путин: Косатки из «китовой тюрьмы» стоят 100 миллионов долларов

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» прокомментировал выпуск животных из «китовой тюрьмы». По его словам, интересантов в этой теме много, так как стоимость косаток и белух слишком высока.

«Только косатки стоят около 100 млн долларов. Поэтому и проблема сложно решается», - сказал Путин.

Правительство намерено изменить нормативно-правовую базу, чтобы запретить вылов китов для «просветительских» целей.

Ранее в четверг стало известно, что две косатки были погружены в фуру из бухты Средняя для дальнейшего выпуска на волю.

