Вторую фазу испытаний вакцины против COVID-19 завершат к 3 августа

Уже к 3 августа будет завершена вторая фаза испытаний вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, сообщил журналистам в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Врач рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19

Сразу после этого, по его словам, стартует третья фаза испытаний российской вакцины, причем не только в РФ, но и в других странах. В частности, её протестируют на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Разработчики ожидают получить регуляторное одобрения для начала использования препарата уже в августе-сентябре.

Дмитриев отметил, что в России будет произведено 30 миллионов доз вакцины при необходимости в 50 миллионов. Он ожидает, что в начале 2021 года вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет завершена, передаёт RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры