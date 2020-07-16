Вторую фазу испытаний вакцины против COVID-19 завершат к 3 августа

Сразу после этого, по его словам, стартует третья фаза испытаний российской вакцины, причем не только в РФ, но и в других странах. В частности, её протестируют на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Разработчики ожидают получить регуляторное одобрения для начала использования препарата уже в августе-сентябре.

Дмитриев отметил, что в России будет произведено 30 миллионов доз вакцины при необходимости в 50 миллионов. Он ожидает, что в начале 2021 года вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет завершена, передаёт RT.

