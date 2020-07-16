Врач рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом COVID-19 в тяжёлой форме в ближайшее время могут не вакцинироваться — исследования показали, что у них хороший уровень антител к этому вирусу, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В то же время, по словам специалиста, пока не ясно, как долго будет сохраняться эта защита, передаёт РИА Новости.