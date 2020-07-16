Врач рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19
Переболевшие коронавирусом COVID-19 в тяжёлой форме в ближайшее время могут не вакцинироваться — исследования показали, что у них хороший уровень антител к этому вирусу, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В то же время, по словам специалиста, пока не ясно, как долго будет сохраняться эта защита, передаёт РИА Новости.
Ранее Гинцбург сообщил «Известиям», что регистрация вакцины и первые вакцинации запланированы на август, а полноценная вакцинация начнётся уже в сентябре.
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу добровольцев, испытывавших на себе вакцину против COVID-19, передаёт RT. Разработку тестировали НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны. Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Восемь человек заразились COVID-19 на съёмках клипа в Бурятии
- Врач рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19
- За нарушение тишины в многоэтажках предложили штрафовать на 50 тысяч
- Военные Армении заявили, что подбили азербайджанский танк
- Собянин не исключил повторной вспышки эпидемии коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru