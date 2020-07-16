Врач рассказал о вакцинации для переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом COVID-19 в тяжёлой форме в ближайшее время могут не вакцинироваться — исследования показали, что у них хороший уровень антител к этому вирусу, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В то же время, по словам специалиста, пока не ясно, как долго будет сохраняться эта защита, передаёт РИА Новости.

В ВОЗ не рассчитывают на вакцину от COVID-19 в ближайшее время

Ранее Гинцбург сообщил «Известиям», что регистрация вакцины и первые вакцинации запланированы на август, а полноценная вакцинация начнётся уже в сентябре.

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу добровольцев, испытывавших на себе вакцину против COVID-19, передаёт RT. Разработку тестировали НИЦЭМ имени Гамалеи и Минобороны. Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры