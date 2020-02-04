Первый военный самолет с россиянами на борту вылетел из Уханя

По данным агентства, на борту находятся 82 человека. Пассажиры летят в сопровождении военных врачей и специалистов по вирусологии, которые наблюдают за их состоянием.

Также в Ухань приземлился второй самолет Минобороны для перевозки других граждан РФ. Всего на проведение эвакуации россиян из эпицентра коронавируса выделено 5 самолетов, уточняет агентство.

Ранее в МИД России сообщили, что желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй изъявили 132 россиянина. По данным на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек, заразились более 20 тысяч.

