Второй розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет в Москве 17 марта
Москвичи, проголосовавшие онлайн до 20:00 16 марта, примут участие во втором розыгрыше программы «Миллион призов», который состоится 17 марта, передает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что победители станут известны не позднее 10:00 17 марта. После полудня победители получат SMS с номера DIT_MOS с уведомлением о призе на номер телефона. Уточняется, что все участники голосования могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку.
Кроме того, семьи и родители с детьми будут участвовать в специальных розыгрышах: они смогут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru