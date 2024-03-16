Второй розыгрыш программы «Миллион призов» пройдет в Москве 17 марта

Отмечается, что победители станут известны не позднее 10:00 17 марта. После полудня победители получат SMS с номера DIT_MOS с уведомлением о призе на номер телефона. Уточняется, что все участники голосования могут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку.

Кроме того, семьи и родители с детьми будут участвовать в специальных розыгрышах: они смогут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов.



Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

