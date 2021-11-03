Второй максимум подряд: в России подтвердили еще 1 189 смертей от COVID-19 за сутки

Второй день подряд в России фиксируется максимальное с начала пандемии число смертей от коронавируса. Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, в минувшие 24 часа было подтверждено 1189 летальных исходов.

Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн

Накануне медики зарегистрировали 1178 смертей от коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Таким образом, число смертей в РФ с начала пандемии достигло 242 060.

Всего за сутки было зафиксировано 40 443 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших составляет 8 633 643.

При этом медики выписали 32 807 пациентов за 24 часа, с начала пандемии выздоровели 7 445 438 россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Сутанта Адитья
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