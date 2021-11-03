Второй максимум подряд: в России подтвердили еще 1 189 смертей от COVID-19 за сутки
Второй день подряд в России фиксируется максимальное с начала пандемии число смертей от коронавируса. Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, в минувшие 24 часа было подтверждено 1189 летальных исходов.
Накануне медики зарегистрировали 1178 смертей от коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Таким образом, число смертей в РФ с начала пандемии достигло 242 060.
Всего за сутки было зафиксировано 40 443 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших составляет 8 633 643.
При этом медики выписали 32 807 пациентов за 24 часа, с начала пандемии выздоровели 7 445 438 россиян.
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Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru