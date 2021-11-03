Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн
В мире число людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, превысило 5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Уточняется, что наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Соединенных штатах - более 740 тысяч, далее следуют Бразилия (607 тысяч) и Индия (458 тысяч).
По данным организации, общее число зарегистрированных заражений в мире составляет 246,9 млн. ВОЗ ведет подсчеты, суммируя официальные данные правительств стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн
- СМИ: в Гамбурге обнаружен мертвый пассажир в самолете из Стамбула
- Байден раскритиковал Путина в вопросе работы с климатическими изменениями
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины с детьми в ДТП под Мурманском
- Премьер Британии прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго
- Милонов потребовал посадить на 30 суток за лесбийский поцелуй на фоне Вечного огня
- Молдавия вернет Украине и Румынии взятый ранее газ
- Над Украиной нависла жёсткая экономическая блокада
- Министр обороны Украины Таран подал в отставку
- Белоруссия окажет аварийную помощь энергосистеме Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru