Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн

В мире число людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, превысило 5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Соединенных штатах - более 740 тысяч, далее следуют Бразилия (607 тысяч) и Индия (458 тысяч).

По данным организации, общее число зарегистрированных заражений в мире составляет 246,9 млн. ВОЗ ведет подсчеты, суммируя официальные данные правительств стран.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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