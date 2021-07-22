Второй иностранный язык в школах станет добровольным
22 июля 202117:28
Изучение второго иностранного языка в школе перестанет быть обязательным, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на слушаниях в общественной палате, передает ТАСС. По его словам, теперь этот вопрос будет обсуждать каждая школа самостоятельно. При этом образовательные учреждения должны согласовывать это решение с родителями, подчеркнул Кравцов.
Ранее в Минпросвещения заявили об открытии спортивных клубов в каждой российской школе.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru