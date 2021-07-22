Второй иностранный язык в школах станет добровольным

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Изучение второго иностранного языка в школе перестанет быть обязательным, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на слушаниях в общественной палате, передает ТАСС. По его словам, теперь этот вопрос будет обсуждать каждая школа самостоятельно. При этом образовательные учреждения должны согласовывать это решение с родителями, подчеркнул Кравцов.

Ранее в Минпросвещения заявили об открытии спортивных клубов в каждой российской школе.

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ФОТО: Учебники, мальчик с учебниками
ТЕГИ:ШколаМинистерство Образования Рф
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