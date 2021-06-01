Минпросвещения: спортивные клубы откроют в каждой российской школе
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время в России в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 миллиона детей, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей глава Минпросвещения отметил, что к 2024 году спортивные клубы появятся в каждой российской школе
«В 2021-2023 годах в рамках национального проекта "Образование" будет создано 680 тысяч новых мест дополнительного образования», - рассказал Кравцов.
По его словам, «региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» будут открыты во всех субъектах РФ.
Ранее Кравцов заявил, что перехода на дистанционное обучение «не случилось и не случится» и эпидемиологическая ситуация позволит начать следующий учебный год в очном формате, сообщает RT.
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