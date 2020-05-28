Второй этап смягчения режима. Что разрешат москвичам с 1 июня?

С началом следующей недели жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет, смогут выходить из дома для занятий спортом и пеших прогулок. Занятия спортом будут разрешены ежедневно до 9 утра. А вот на прогулку можно будет выходить только три раза в неделю – два раза в будние дни и один раз в выходной с 9:00 до 21:00. Для каждого дома в Москве будет свой график прогулок, который опубликуют на сайте mos.ru.

Кроме того, для посещения будут открыты городские парки и другие зелёные территории, кроме «Зарядья».

Московский велопрокат также заработает в полную силу с 1 июня, о чём сообщил на своём сайте Сергей Собянин. Пользоваться прокатными велосипедами можно будет при условии использования перчаток, либо при обязательной обработке дезинфицирующими средствами руля, тормозных рычагов и других частей, которых касался велосипедист.

Будут открыты непродовольственные магазины, автосалоны, прачечные и различные пункты оказания бытовых услуг. А с 5 июня откроются ещё ярмарки выходного дня.

С 1 июня также будут открыты стадионы и другие спортивные объекты для тренировок сборных команд Москвы и России, а также для игроков профессиональных клубов. Профессиональную деятельность также возобновят те, от кого зависит функционирование строительной отрасли – работники архитектурных и проектных бюро.

А вот масочный режим с 1 июня будет усилен – находясь на улице, москвичи будут обязаны использовать респираторы или маски, защищая органы дыхания. В магазинах и на работе необходимы будут также перчатки.

А какие правила сохранятся?

При этом в силе остаются пропуска, которые автоматически будут продлены до 14 июня, ограничения, касающиеся работы спортзалов, салонов красоты, музеев, ресторанов и театров.

Также не меняются правила по социальному дистанцированию в магазинах и на улице, а также ограничения, касающиеся инфицированных COVID-19 и недавно вернувшихся из-за границы граждан.

Те же, кто может продолжать эффективно работать дистанционно, должны будут сохранить этот формат.

Кроме того, сохраняется рекомендация воздержаться от посещения религиозных объектов и запрет на пользование городской инфраструктурой - лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками.

