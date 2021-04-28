Второй борт МЧС с гумпомощью для Индии вылетел в Нью-Дели

Согласно данным аэропорта «Жуковский», борт отправился в Нью-Дели в 19:30 по московскому времени.

Ранее в среду в Индию вылетел самолет МЧС с 10 тоннами гуманитарного груза.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Всего в Нью-Дели будет доставлено около 22 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

