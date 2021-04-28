Первый самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью вылетел в Индию

Борт доставит в Нью-Дели 22 тонны груза, предоставленного в рамках гуманитарной помощи в борьбе с распространением коронавируса, отмечает МИР 24.

Индия получит аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для выработки кислорода и лекарства от COVID-19. Второй борт МЧС отправится в индийскую столицу вечером, отмечает ОТР.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия предоставит Индии экстренную гуманитарную помощь, напоминает «Свободная пресса». Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории Индии, отмечает РИА ФАН.

