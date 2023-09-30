Второго фигуранта дела о вырубке «дерева Робин Гуда» арестовали в Британии
Полиция Великобритании арестовала второго фигуранта дела о вырубке «дерева Робин Гуда».
Отмечается, что им оказался 60-летней мужчина. Он помогал задержанному ранее подростку осуществить задуманное.
В полиции рассказали, что задержанный злоумышленник согласился сотрудничать со следствием.
Дерево получило известность после того, как появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. Согласно легенде, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. Возраст дерева составляет порядка нескольких сотен лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru