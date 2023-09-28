В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны

Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных деревьев страны, срубили неизвестные прошедшей ночью. Об этом сообщается на сайте национального парка Нортумберленда.

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Отмечается, что дерево «упало», но есть причины полагать, что его специально срубили.

Дерево получило известность после того, как появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. Согласно легенде, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. Возраст дерева составляет порядка нескольких сотен лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: CC BY-SA 4.0 / Clementp1986
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