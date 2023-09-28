В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны

Отмечается, что дерево «упало», но есть причины полагать, что его специально срубили.

Дерево получило известность после того, как появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. Согласно легенде, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. Возраст дерева составляет порядка нескольких сотен лет, передает «Радиоточка НСН».

