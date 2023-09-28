В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны
Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных деревьев страны, срубили неизвестные прошедшей ночью. Об этом сообщается на сайте национального парка Нортумберленда.
Отмечается, что дерево «упало», но есть причины полагать, что его специально срубили.
Дерево получило известность после того, как появилось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. Согласно легенде, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. Возраст дерева составляет порядка нескольких сотен лет, передает «Радиоточка НСН».
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