Вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой

Вторая волна осадков в Москве будет сильнее предыдущей, говорится в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства Москвы.

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Основной объем уже выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком, отмечается в заявлении.

Также при непогоде возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать до 20 метров в секунду.

Ранее днем администрация Парка Горького объявила о его закрытии во время сильных ливней в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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