Вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой

Основной объем уже выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком, отмечается в заявлении.

Также при непогоде возможен сильный ветер, порывы которого будут достигать до 20 метров в секунду.



Ранее днем администрация Парка Горького объявила о его закрытии во время сильных ливней в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

