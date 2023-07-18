Колесо обозрения «Солнце Москвы» приостановило работу из-за ливня с грозой
Работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ была приостановлена из-за ливня с грозой, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что работа аттракциона была прекращена в соответствии с регламентом, гостей высадили в штатном режиме.
«Техническая служба была готова к прогнозируемым погодным условиям и среагировала оперативно», - указали в пресс-службе аттракциона, добавив, что работа колеса обозрения возобновится, как только позволит погода.
Ранее в пресс-службе городского хозяйства Москвы заявили, что в отдельных районах столицы менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru