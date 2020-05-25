«Взрыва» заграничного туризма не будет

С 1 июня в России начнут снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Об это сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как передает ТАСС, по словам чиновника, «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в стране ожидается в первой половине лета.

На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.