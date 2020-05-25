«Взрыва» заграничного туризма не будет
Почетный президент Российского союза туриндустрии в эфире НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.
С 1 июня в России начнут снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Об это сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как передает ТАСС, по словам чиновника, «безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в стране ожидается в первой половине лета.
На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, когда может быть открыт выездной туризм.
«Если внутренний рынок начнет функционировать в начале лета и не будет очередной вспышки коронавируса, открытие выездного рынка надо синхронизировать с открытием авиасообщения. Иначе будет происходить искусственное смещение в сторону самостоятельного туризма. И соблюдать требования санитарно-эпидемиологической защиты будет еще сложнее, чем в организованном секторе», - отметил он.
По словам эксперта, взрывного роста зарубежных турпоездок не будет.
«Будет часть потребителей, которые хотят съездить во что бы то ни стало, по России или за рубеж. И будут те, кто по разным причинам боится ехать, у которых спрос будет формироваться существенно медленнее. Не говоря уже о финансовых возможностях после кризиса. Кроме того, большой вопрос, на каких условиях разрешат открыться гостиницам и здравницам. Так, что определенный всплеск поездок после открытия курортов будет, но ажиотажного спроса мы пока не ожидаем», - заключил Шпилько.
Отметим, что по словам Чернышенко, сейчас к первой ступени снятия ограничений готовы 23 региона.
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