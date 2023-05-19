Вторая лекция по программе психологической поддержки школьников пройдет в Зарядье

В Москве продолжается серия бесплатных городских лекций в рамках психологической поддержки перед ЕГЭ. Вторая по счету встреча «Мозг всемогущий! Инструкция к применению» пройдет в воскресенье 21 мая в парке «Зарядье», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лекцию проведет нейробиолог, профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Он расскажет детям, как работает мозг в стрессовых ситуациях, объяснит, как избегать физического и морального истощения во время подготовки к экзаменам. Ведущей мероприятия станет певица Mary Gu.

Первая лекция прошла в Москве 15 мая. Лекции призваны поддержать выпускников, помочь им настроиться на непростой период экзаменов и справиться с напряжением.