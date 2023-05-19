Вторая лекция по программе психологической поддержки школьников пройдет в Зарядье
В Москве продолжается серия бесплатных городских лекций в рамках психологической поддержки перед ЕГЭ. Вторая по счету встреча «Мозг всемогущий! Инструкция к применению» пройдет в воскресенье 21 мая в парке «Зарядье», рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Лекцию проведет нейробиолог, профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Он расскажет детям, как работает мозг в стрессовых ситуациях, объяснит, как избегать физического и морального истощения во время подготовки к экзаменам. Ведущей мероприятия станет певица Mary Gu.
Первая лекция прошла в Москве 15 мая. Лекции призваны поддержать выпускников, помочь им настроиться на непростой период экзаменов и справиться с напряжением.
Кроме того, 28 мая на площадке центра современного искусства «Винзавод» пройдет встреча с семейным психологом, телеведущей Викторией Дмитриевой «Как слышно? Прием! Или как договориться друг с другом». Завершит цикл лекций мероприятие с участием практикующего психолога, кандидата психологических наук, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой.
Прямые трансляции из лекториев будут доступны в группе Департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте» и на Московском образовательном канале. Одиннадцатиклассники смогут зарегистрироваться на лекции на портале «Школа.Москва». Участие для детей бесплатное, количество мест на площадках ограничено.
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