Первый в РФ онлайн-Профиград поможет школьникам найти профессию по душе

Выбрать дело жизни, играя, предлагает первый в России онлайн-город профессиональной ориентации от проекта «Билет в будущее». Такой подход к выбору профессии поможет подросткам преодолеть волнение и принять важное решение о главном занятии жизни рационально. За 10 дней с момента открытия Профиград уже принял более 16 тысяч участников.

Как отмечают организаторы, профориентационный онлайн-город преобразует мечты школьников в профессии. Он нацелен на продвижение профориентации среди молодежи с использованием понятной и яркой игровой механики. Миссия — помочь каждому участнику найти свой путь в жизни с помощью проверенных научных, социальных, цифровых методик и инструментов проекта «Билет в будущее».

Здесь можно спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие районов. Пока Профиград состоит из девяти районов по ключевым экономическим направлениям: от индустриального до аграрного. Однако в дальнейшем появятся новые кварталы для будущих жильцов. Скоро в Профиграде будут доступны для исследования более 400 профессий.

Пока усилия направлены на создание социальной инфраструктуры: построены школы, завод, Профибанк и больница, полицейский участок. Еженедельно в Профиграде жители решают новые задачи в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. Любой подросток может попробовать себя на месте специалистов различных направлений.

Сейчас Профиград активно готовиться праздновать День Победы: 9 мая школьники узнают, о чем мечтали ровесники в 1940-х года и запустят праздничный салют.

«Билет в будущее» – это всероссийский государственный проект по профориентации школьников, который помогает подросткам в выборе дальнейшей карьеры. Десятки тысяч наставников, психологов и экспертов готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту также привлекаются родители и учителя. На сегодня к «Билету в будущее» уже присоединились более 1,3 миллиона школьников.