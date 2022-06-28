ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества

Как отметили в банке, мошенники сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона, просят набрать комбинацию цифр и символов «для предотвращения распространения личных данных». Однако так клиент банка самостоятельно меняет настройки сим-карты, устанавливая переадресацию сообщений и звонков на номер мошенника. Злоумышленники получают коды из СМС и могут похитить деньги с банковских счетов абонента.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным», — посоветовал глава департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Между тем в Центробанке заявили о возможном введении нового порядка возврата безналичных средств, похищенных мошенниками, пишет Газета.ру. Пострадавшим от действий злоумышленников гражданам могут полностью возместить украденную сумму без дополнительных условий. Для запуска этого механизма нужно внести изменения в отдельные статьи закона «О национальной платежной системе».

