ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы

Отмечается, что в банке был опробован тестовый режим такой формы кредитования, чтобы предоставить клиентам именно то, что будет востребовано.

Накануне Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает «Радиоточка НСН».

