ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы
Банк ВТБ запустил оформление кредитов на малые суммы, впервые выйдя на данный кредитный сегмент, говорится в сообщении банка.
Так, теперь в банке можно оформить «кредит-малыш» на сумму от 5 до 30 тысяч рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей, оформить такой продукт можно на срок до 11 месяцев.
Отмечается, что в банке был опробован тестовый режим такой формы кредитования, чтобы предоставить клиентам именно то, что будет востребовано.
Накануне Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает «Радиоточка НСН».
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