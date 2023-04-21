ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы

Банк ВТБ запустил оформление кредитов на малые суммы, впервые выйдя на данный кредитный сегмент, говорится в сообщении банка.

Так, теперь в банке можно оформить «кредит-малыш» на сумму от 5 до 30 тысяч рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей, оформить такой продукт можно на срок до 11 месяцев.

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Отмечается, что в банке был опробован тестовый режим такой формы кредитования, чтобы предоставить клиентам именно то, что будет востребовано.

Накануне Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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