Телефонные мошенники «развели» замглавреда «Эха Москвы» Бунтмана на миллион
Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», прекратившее вещание 3 марта 2022 года, стал жертвой телефонных мошенников. Он отдал им добровольно свыше одного миллиона рублей
Как стало известно сетевому изданию Mash, злоумышленники сумели «развести» 67-летнего журналиста по уже ставшей стандартной схеме. Они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, заявив о необходимости «спасать деньги».
Произошло это ещё в середине октября, однако в полицию пострадавший обратился только сейчас. Мошенники убедили Сергея Бунтамана обналичить все средства и передать их курьеру - якобы, чтобы спрятать от «злоумышленников».
Журналист понял, что его обманули только через три недели. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жулики активно расширяют свои методы и приемы обмана. Мошенники создают фейковые аккаунты в соцсетях от имени представителей региональных властей, клонируют официальные страницы служб и ведомств на местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru