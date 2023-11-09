Телефонные мошенники «развели» замглавреда «Эха Москвы» Бунтмана на миллион

Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», прекратившее вещание 3 марта 2022 года, стал жертвой телефонных мошенников. Он отдал им добровольно свыше одного миллиона рублей

Как стало известно сетевому изданию Mash, злоумышленники сумели «развести» 67-летнего журналиста по уже ставшей стандартной схеме. Они представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, заявив о необходимости «спасать деньги».

Произошло это ещё в середине октября, однако в полицию пострадавший обратился только сейчас. Мошенники убедили Сергея Бунтамана обналичить все средства и передать их курьеру - якобы, чтобы спрятать от «злоумышленников».

Журналист понял, что его обманули только через три недели. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жулики активно расширяют свои методы и приемы обмана. Мошенники создают фейковые аккаунты в соцсетях от имени представителей региональных властей, клонируют официальные страницы служб и ведомств на местах.

