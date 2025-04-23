«Всё в песке – и игрушки, и еда»: Детсадовцы из Ильинского-Усово задыхаются из-за строителей

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На днях к нам обратились родители детсадовцев из подмосковного поселка Ильинское-Усово. Малыши радовались жизни в зеленом оазисе рядом с лесом, однако в апреле рядом с забором внезапно начал расти строительный котлован.

Теперь ежедневно садик накрывает облако из пыли, в группах в жару невозможно открыть окна. Дети не могут ни гулять, ни дышать свежим воздухом, особенно сильно страдают те, у кого аллергия или астма. Родители и руководство детсада бьют во все колокола, однако стройка продолжается.

«У нас стройка началась прямо за забором от садика. Они вырыли там огромные котлованы, всё в песке, и этот песок постоянно поднимается, особенно сейчас, когда не было дождей и стояла жаркая погода. Поднимается столб дыма из песка, которым дети дышат. Внутри садика все в этом песке – и столы, за которыми они едят, и игрушки. Все приходится по три раза в день протирать. У нас дети даже начали уже кашлять от этого песка. Есть у нас и астматики в группе, они совсем плохо себя чувствуют, а впереди лето. Это государственный садик, пять групп по 30 человек каждая. Там сосновый лес рядышком. Там была прекрасная уединенная территория. Он просто удивительный, нетронутый и прекрасный был до момента начала стройки. Мы сами все были в шоке, когда это началось», - возмутилась одна из мам в беседе с НСН.

Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева защитить детей от беспредела строителей.

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В начале апреля мы рассказывали о другой подмосковной аномалии. Жители микрорайона Зенино в подмосковных Люберцах жаловались, что в их дворе начали как грибы после дождя расти запрещающие дорожные знаки. Машины начали массово эвакуировать, а люди лишились возможности припарковаться около своего дома.

После запроса НСН к губернатору подмосковные власти сообщили, что эвакуация машин приостановлена, а план расстановки знаков скорректируют с учетом мнения жильцов. При этом застройщик, пообещавший построить до конца года платную парковку на тысячу мест, пока не спешит убирать знаки.

«У нас была встреча прямо в нашем жилищном комплексе. Приезжали сотрудники администрации, сотрудники ГИБДД, которые нас выслушали, при этом представитель застройщика не явился. Администрация пообещала нам, что сейчас знаки завесят и эвакуации прекратятся. Однако застройщик игнорирует пожелания администрации, поэтому люди сами ходили, завешивали знаки. Вот в чем сейчас абсурдность ситуации - администрация говорит: да-да, мы посылаем им письма, а они нам не отвечают. Ощущение, что застройщик важнее, чем администрация. Кто нас управляет, я не понимаю», - рассказала НСН жительница Зенино.

НСН уточнит у подмосковного губернатора, почему указания властей Люберец не выполняются.