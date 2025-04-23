«Всё в песке – и игрушки, и еда»: Детсадовцы из Ильинского-Усово задыхаются из-за строителей
Прекрасный садик рядом с сосновым лесом превратился в ад для детей, в котором нечем дышать, а застройщики из Люберец плюют на решения администрации.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» перед майскими праздниками получает много ответов от чиновников, обещающих решить проблемы россиян.
При этом порой возникают странные ситуации, когда бизнесмены не выполняют требования властей. Чаще других этим грешат крупные застройщики. Именно так произошло в Люберцах, жителей которых захотели оставить без парковок. Ну а в поселке Ильинское-Усово строители наплевали на целый детский сад, заставляя малышей кашлять и дышать грязью.
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На днях к нам обратились родители детсадовцев из подмосковного поселка Ильинское-Усово. Малыши радовались жизни в зеленом оазисе рядом с лесом, однако в апреле рядом с забором внезапно начал расти строительный котлован.
Теперь ежедневно садик накрывает облако из пыли, в группах в жару невозможно открыть окна. Дети не могут ни гулять, ни дышать свежим воздухом, особенно сильно страдают те, у кого аллергия или астма. Родители и руководство детсада бьют во все колокола, однако стройка продолжается.
«У нас стройка началась прямо за забором от садика. Они вырыли там огромные котлованы, всё в песке, и этот песок постоянно поднимается, особенно сейчас, когда не было дождей и стояла жаркая погода. Поднимается столб дыма из песка, которым дети дышат. Внутри садика все в этом песке – и столы, за которыми они едят, и игрушки. Все приходится по три раза в день протирать. У нас дети даже начали уже кашлять от этого песка. Есть у нас и астматики в группе, они совсем плохо себя чувствуют, а впереди лето. Это государственный садик, пять групп по 30 человек каждая. Там сосновый лес рядышком. Там была прекрасная уединенная территория. Он просто удивительный, нетронутый и прекрасный был до момента начала стройки. Мы сами все были в шоке, когда это началось», - возмутилась одна из мам в беседе с НСН.
Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева защитить детей от беспредела строителей.
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В начале апреля мы рассказывали о другой подмосковной аномалии. Жители микрорайона Зенино в подмосковных Люберцах жаловались, что в их дворе начали как грибы после дождя расти запрещающие дорожные знаки. Машины начали массово эвакуировать, а люди лишились возможности припарковаться около своего дома.
После запроса НСН к губернатору подмосковные власти сообщили, что эвакуация машин приостановлена, а план расстановки знаков скорректируют с учетом мнения жильцов. При этом застройщик, пообещавший построить до конца года платную парковку на тысячу мест, пока не спешит убирать знаки.
«У нас была встреча прямо в нашем жилищном комплексе. Приезжали сотрудники администрации, сотрудники ГИБДД, которые нас выслушали, при этом представитель застройщика не явился. Администрация пообещала нам, что сейчас знаки завесят и эвакуации прекратятся. Однако застройщик игнорирует пожелания администрации, поэтому люди сами ходили, завешивали знаки. Вот в чем сейчас абсурдность ситуации - администрация говорит: да-да, мы посылаем им письма, а они нам не отвечают. Ощущение, что застройщик важнее, чем администрация. Кто нас управляет, я не понимаю», - рассказала НСН жительница Зенино.
НСН уточнит у подмосковного губернатора, почему указания властей Люберец не выполняются.
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