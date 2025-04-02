«Это абсурд!»: В Люберцах возмущены аномалией с дорожными знаками

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Микрорайон Зенино в подмосковных Люберцах находится совсем рядом с границей Москвы. Однако близость к столице не уберегла двор на улице Каштановая от аномалии. Две недели назад там как грибы после дождя стали расти запрещающие дорожные знаки. Они стоят везде – и в подходящих местах, и на разлинованных парковках. В результате жители многоэтажек в панике – они больше не могут оставлять машины возле дома, платные стоянки забиты, а эвакуаторы уже приметили «рыбное место».

«Проблема очень большая, сейчас весь ЖК стоит на ушах. Конкретно у моего дома поставили знак 3.27 с обеих сторон. То есть люди не могут ни разгрузиться, ни тем более оставить свои машины, хотя достаточно широкий проезд. Я прошла по соседним дворам, где-то они ставят знаки для инвалидов, они ставят кирпичи, но конкретно в нашем дворе и близлежащих на улице Каштановой знак 3.27 стоит повсеместно. Вот у меня ребенок уснул в машине, а я не могу приехать к дому и даже выгрузить ребенка, потому что стоянка и остановка запрещены. Понимаете? Или люди уехали, например, в командировку, оставили у себя во дворе машину, а ее сейчас могут эвакуировать, потому что знаки поставили, и все, эвакуация началась в тот же день. Но это абсурд!» - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, раньше люди могли с большим трудом припарковаться во дворе, а теперь готовы взбунтоваться.

«До этого люди как-то ставили машины, но проблема была всегда, потому что загруженность огромная. На ближайших платных парковках мест нет вообще. Есть в другой стороне ЖК парковки в 4 тысячи в месяц, но оттуда потом полчаса идти до дома пешком Вообще катастрофически не хватает мест для парковки, заезд вечером – это постоянные пробки. И при этом возникает вот такая ситуация, и у нас просто волосы на голове стоят дыбом. Сейчас люди устраивают стихийные парковки, перекрывают дороги, чтобы эвакуатор не проехал. Паркуются в Некрасовке, в Москве и пешком идут до дома между двух озер, потому что нельзя оставить машину у подъезда, эвакуаторы еще и по ночам приезжают», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили подмосковного губернатора Андрея Воробьева разобраться с парадоксом в Люберцах.

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Ну а в Уфимском районе Башкирии другая проблема. Жители села Бурцево уже четыре года не могут добиться, чтобы на улице Дорожной провели свет. Парадокс в том, что сами столбы есть, а фонарей на них нет.

«У нас на улице вообще нет света, от слова "совсем". Газ есть, свет в домах есть, но на улице темнота, как в пещере, с фонариками гуляем. Столбы стоят, все подключили, есть электропроводка, а фонарей нет. Дети утром идут к автобусу, а вечером родители их забирают только на машине, потому что иначе невозможно. Я ездила в Курултай, приезжала администрация Уфимского района смотреть, что здесь у нас. Говорят, что свет будет, но три года обещают и никто ничего не делает. С момента последних обещаний скоро год уже пройдет. Наши власти в будущее смотрят, так пускай хоть свет сделают, чтобы мы это будущее увидели», - возмутилась местная жительница.

По ее словам, не лучше в Бурцево и ситуация с дорогами.

«Вторая проблема в том, что у нас дороги нет. Мы сами за свой счет делаем дорогу. Мы скидываемся, щебень покупаем, потому что там реально по колено грязищи. Мы ждем, когда выйдет солнце, все высохнет и будет хорошо, но на этой неделе начнутся опять дожди и это опять будет такая же каша из грязи», - заключила собеседница НСН.

Мы попросили власти Башкирии помочь жителям деревни увидеть светлое будущее.