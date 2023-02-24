Стало известно, как подготовиться к Великому посту

Как заявил врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов, организм человека привыкает к одному и тому же типу питания, потому любые отхождения от знакомого меню становятся стрессом для желудочно-кишечного тракта. Эксперт порекомендовал перед началом поста обратиться к врачу и выяснить, есть ли какие-либо заболевания, из-за которых нельзя резко ограничивать питание.

Ромасов отметил, что во время поста можно заменять мясо и рыбу другими продуктами, а восполнить дефицит белка помогут грибы, орехи и бобовые, а нехватку железа — зелень, сухофрукты, цельнозерновые крупы и ряд овощей.

Диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, кому опасно объедаться блинами, и что делать, чтобы не потолстеть после масленичной недели. В этом году она начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля. С 27 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

