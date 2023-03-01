Кураев рассказал, почему россияне не соблюдают Великий пост

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому лишь 19% россиян соблюдают Великий пост, при этом другие посты соблюдают примерно 24% опрошенных. По мнению Кураева, многие из тех, кто считает себя постящимися, на самом деле пост не соблюдают.

«Число людей, которые будут посещать храм во время поста, значительно меньше, чем 20%. Большинство якобы постящихся имитируют соблюдение поста и руководствуются при этом диетологическими соображениями: хотят похудеть к курортному сезону, слегка разгрузить организм, сменить режим питания. Это скорее имитация заботы о своем физическом здоровье, нежели желание что-то сделать ради веры. Напомню слова святого Иоанна Златоуста о посте: “Посчитай, сколько будет стоить твой обед, откажись от него, а вырученные деньги отдай бедным”», — сказал Кураев.

Собеседник НСН отметил, что большинство верующих не считают соблюдение постов чем-то важным для спасения души.

«В течение десятилетий люди приходят к выводу, что пост почти не сказывается на реальном духовном и нравственном самочувствии. Вспомните дневник Иоанна Кронштадтского — он десятилетиями записывал в него одни и те же грехи, в нем нет перемен. При этом он не делает из него особых выводов. Современные же люди думают — если я никак не меняюсь, стоит ли строить из себя подвижника? Знаю немало церковных людей, в том числе священников, которые оставляют юношеский энтузиазм в соблюдении церковного устава и переходят к собственному календарю питания и жизни в целом», — добавил протодиакон.

В заключение Кураев подчеркнул, что пост больше соблюдают там, где сильнее развита крестьянская жизнь.

«Где сильны традиции архаического общества, где человек живет на виду, где члены общины следят друг за другом, там, конечно же, эти традиции широко распространены. Если же человек переезжает в город и теряется в анонимности, соблюдение либо несоблюдение поста становится лишь его выбором. Как правило, первые поколения таких релокантов отказываются от национальных традиций, а их внуки могут вернуться к ним. Поскольку Россия сегодня — страна городская, а не сельская, церковные традиции у нас стали соблюдаться меньше», — подытожил он.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила News.ru, что человек не всегда может сбросить вес, соблюдая Великий пост.

