«Всё на родителях!»: В Вологодской области забыли про юных лыжниц из Череповца

Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» в конце зимы получил большое количество жалоб от утопающих в сугробах россиян, однако весенняя оттепель помогла им лучше чиновников.

А вот в Череповце один на один со своими проблемами остались родители юных лыжников, которым теперь приходится возить детей на всероссийские соревнования за свой счет.

Ну а жители посëлка Свердлова в Ленинградской области жалуются на транспортный коллапс из-за проблем с единственным автобусом.