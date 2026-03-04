«Всё на родителях!»: В Вологодской области забыли про юных лыжниц из Череповца

Девочки из СШОР №4 Череповца выиграли всероссийский отбор, но не могут поехать в Ижевск из-за отсутствия денег, а поселок Свердлова жалуется на проблемы с единственным автобусом.

Социальный проект Национальной Службы Новостей «Кривая линия» в конце зимы получил большое количество жалоб от утопающих в сугробах россиян, однако весенняя оттепель помогла им лучше чиновников.

А вот в Череповце один на один со своими проблемами остались родители юных лыжников, которым теперь приходится возить детей на всероссийские соревнования за свой счет.

Ну а жители посëлка Свердлова в Ленинградской области жалуются на транспортный коллапс из-за проблем с единственным автобусом.

***

На днях в НСН обратились родители детей, занимающихся лыжными гонками в СШОР №4 города Череповца. Бюджетное финансирование участия юных лыжников в соревнованиях приостановили и все траты легли на плечи родителей.

«Буквально в эти выходные были областные соревнования, и мы опять за все платили - за автобус, за проживание, за питание. Раньше, год или два назад, мы платили только за проезд, если не находили транспорт. У нас тренер сама искала микроавтобус, чтобы свою секцию довести до места проведения соревнований. А теперь мы за все платим. Причем речь идет именно о календарных соревнованиях, мы не сами их придумываем, они входят в официальный план-график. Они должны все оплачиваться из бюджета, а получается - из кармана родителей», - рассказала НСН представитель родителей учеников спортшколы.

По ее словам, дошло до того, что девочки, выигравшие всероссийский отбор, не могут поехать представлять Вологодскую область в Ижевск.

«У нас были отборочные соревнования на Россию, на призы «Пионерской правды». Там несколько детей из Вологды победили и трое человек из нашей команды прошли. Девочки преодолели отборочный тур и получили право участия в финальных соревнованиях, которые состоятся в конце марта в Ижевске. Однако факт в том, что наши дети не едут представлять Вологодскую область на всероссийские школьные соревнования, потому что за это надо будет платить родителям. Мы и одеваем их, покупаем лыжи, ботинки и все остальное, это все тоже на родителях. Нам уже год обещают детям выдать хотя бы одинаковую форму, чтобы они не стояли как голодранцы на соревнованиях, кто в чём», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили министра спорта России и главу Вологодской области разобраться, куда делось финансирования юных лыжников.

***

У жителей посëлка Свердлова в Ленинградской области другая проблема. Единственный автобус, на котором можно добраться в Санкт-Петербург, ходит с перебоями и не может вместить всех желающих, в итоге взрослые не могут попасть на работу, а дети на учебу.

«Наш поселок находится в 12 километрах от Санкт-Петербурга. После транспортной реформы, которая прошла четыре года назад, мы мучаемся с единственным городским автобусом №476 - люди не могут добраться утром до работы, а вечером – с работы до дома. Раньше у нас два автобуса ездило, а после реформы один убрали. В середине этого маршрута еще и построили новостройки. В итоге в автобусы не сесть из-за огромной толпы в нашем поселке. Автобусы ходят ужасно, их можно ждать и по 40 минут, и по часу. Бывает, что приезжает один автобус полный, второй полный и получается сесть только на третий или четвертый. Есть еще маленький, коммерческий автобус, но он ходит намного реже. За такси до города, которое стоит не меньше тысячи рублей, люди платить не хотят. Вечером то же самое возле станции метро «Ломоносовская» в Невском районе Петербурга. В ответ на жалобы нам все время пишут какие-то отписки, что они работают над данной проблемой, но ничего не меняется», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили власти Ленинградской области помочь жителям посëлка Свердлова.

***

