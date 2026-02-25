«Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске

***

За неделю до прихода календарной весны снегопады в Москве и Подмосковье продолжаются. В Подольске это чуть не стало причиной трагедии. Неубранный с крыши снег стал таять и заливать верхние этажи дома на Революционном проспекте. Сначала в квартире многодетной семьи провис от воды натяжной потолок, коммунальщики мер не приняли. В итоге в детской комнате обрушились перекрытия, однако и это ЧП несколько дней оставалось без реакции властей.

«У нас в субботу начало капать с крыши, посередине натяжного потолка образовалась выемка с водой. Я позвонила в управляющую компанию, оставила заявку. Пришел то ли дворник, то ли слесарь, поднялся на чердак и говорит: "Да, вчера крышу чистили, но не почистили, все течет". Я показала ему потолок в комнате, он сказал "хорошо" и всё – больше ни от кого никаких действий не было. В ночь субботы на воскресенье на наш натяжной потолок обрушился обычный потолок, все, что там было: шпаклевка, штукатурка, еще плиточный потолок у предыдущих хозяев в квартире был. Это все осыпалось. Когда я позвонила в аварийную службу, мне ответили: "Что вы хотите? Аварийная служба спит, час ночи, мы ничего делать не будем". Я потихоньку проткнула потолок, из него все вылилось и высыпалось, так он и висит. В воскресенье с утра никто, конечно же, не пришел. Я оставила десять заявок в управляющую компанию - ни на одну не отреагировали, никто не звонил, никто не приходил, никто ничего не делал. Вечером я позвонила на горячую линию губернатора, они мне ответили ночью, что 23 числа будет чистка снега, но никто не пришел», - рассказала НСН многодетная мать Диана Алдушина.

По ее словам, ЧП произошло в день рождения дочери в ее комнате.

«У меня 22 февраля был день рождения у старшей дочери. В ее комнате в этот день и обвалился потолок. Слава Богу в этот день она не ночевала дома, а была у подружки. Помимо комнаты, где упал потолок, у меня еще в трех комнатах была течь, то есть в четырех комнатах у меня текло. В остальных комнатах пока еще ничего не упало, но все стенки, все обои, все мокрое везде. Три дня мне никто ничего не отвечал, не приходил, не смотрел, не чистил крышу и только 24 февраля позвонила мастер из управляющей компании и сказала, что придет составить акт», - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили подмосковные власти помочь многодетной семье и разобраться с горе-коммунальщиками.

В начале февраля мы сообщали о горах мусора, которые стали новой достопримечательностью подмосковных Люберец. В ответ на обращение НСН к губернатору Андрею Воробьеву нам пришел ответ от Министерства по содержанию территорий Московской области о том, что меры приняты. К документу был прикреплены красивые фото с чистым двором и новыми контейнерами. Однако местные жители уверяют, что под их окнами по-прежнему кучи мусора, а одно фото и вовсе от другого дома.

«Мусор вывезли где-то через неделю после того, как мы с вами общались. После этого недели две все более-менее нормально было, появились контейнеры около подъезда. А вот в последнюю неделю перед праздниками, еще даже до снегопада последнего, все опять начало копиться. Мусор начали раз в три дня вывозить, сейчас уже четыре дня не вывозят. На той неделе до восьмого этажа мусоропровод был забит. Сейчас опять контейнеры стоят заваленные около каждого подъезда. Не только около нашего дома, а еще и у соседних. У всех трех подъездов сейчас огромные кучи мусора лежат. Одно из присланных вам фото, где контейнер внутри мусороприемной камеры, - это вообще не наш дом. На данный момент в мусорокамеру второго подъезда не войти, завалено всё. В первом подъезде одна из жительниц сама ежедневно все вычищает. При этом подавляющее большинство людей мусоропроводом уже не пользуется», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора разобраться, почему подчиненные дают ему неверную информацию.