Бабушка надвое сказала. В РАН оценили прогнозы на лето

«Кто такой климатолог Киселев? У нас все друг друга более-менее знают, но мне такой климатолог незнаком. Климат - это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы – ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов. В них подбирают сезон, похожий на текущий, и смотрят дальнейшее прохождение процессов. Чем аномальнее сезон, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное. Более-менее уверенно можно сделать прогноз на неделю, которые выпускает Гидрометцентр. А человек, который не имеет доступа к архивам, вообще делает умозрительные заключения. Он так считает, мы, профессионалы, так не считаем, мы очень осторожны, стараемся не делать прогнозы более чем на месяц, тем более, на сезон. К таким прогнозам нужно относиться скептически, это «бабушка надвое сказала», - подчеркнула собеседница НСН.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето будет «неоднородным» - теплым, но с периодами похолодания.

