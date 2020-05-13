Бабушка надвое сказала. В РАН оценили прогнозы на лето
Климатолог в эфире НСН объяснила, что долгосрочные прогнозы погоды - это умозрительные заявления.
Засухи, мощные ливни, смерчи и ураганы ожидают россиян этим летом. С таким прогнозом выступил климатолог Андрей Киселев. Он отметил, что статистика Росгидромета и мировых страховых агентств указывает на тенденцию учащения природных катаклизмов, и ближайшее лето в России не станет исключением.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в эфире НСН объяснила, что такие прогнозы - это умозрительные заявления.
«Кто такой климатолог Киселев? У нас все друг друга более-менее знают, но мне такой климатолог незнаком. Климат - это чрезвычайно сложная система. Она действительно раскачивается, амплитуда погодных изменений увеличивается. Но все долгосрочные прогнозы – ориентировочные. Они строятся на методе аналогов, то есть на архивных записях предыдущих сезонов. В них подбирают сезон, похожий на текущий, и смотрят дальнейшее прохождение процессов. Чем аномальнее сезон, тем труднее подобрать аналоги и сказать что-то определенное. Более-менее уверенно можно сделать прогноз на неделю, которые выпускает Гидрометцентр. А человек, который не имеет доступа к архивам, вообще делает умозрительные заключения. Он так считает, мы, профессионалы, так не считаем, мы очень осторожны, стараемся не делать прогнозы более чем на месяц, тем более, на сезон. К таким прогнозам нужно относиться скептически, это «бабушка надвое сказала», - подчеркнула собеседница НСН.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето будет «неоднородным» - теплым, но с периодами похолодания.
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