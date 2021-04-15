В России предложили приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД

В Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.

На скутерах разрешено ездить только с 16 лет. Движение совершается по правому краю проезжей части или на велосипедной полосе.