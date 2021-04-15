В России предложили приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД
В Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.
На скутерах разрешено ездить только с 16 лет. Движение совершается по правому краю проезжей части или на велосипедной полосе.
В комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями также предлагают запретить управление транспортом с электродвигателем в состоянии опьянения и под воздействием препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, сообщает ТАСС.
Как заявил зампредседателя комиссии ОП Александр Холодов, проект был разработан совместно с общественными активистами, юристами и экспертами. «По итогам мероприятия мы сформируем документ, который будет открыт для широкого общественного обсуждения», — добавил он.
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