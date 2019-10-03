Вся «быстрая» лапша на российских прилавках оказалась небезопасной

Российскому знаку качества не соответствует ни один образец, пишут «Известия». Более того, в образцах нашли следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов. Кроме того, в лапшу добавляют слишком много соли – несоответствие стандартам выявили в 12 образцах.

Кроме того, производители используют некачественное растительное масло и большое количество сои. А вот глутамата натрия во всех образцах лапши оказалось не так много, как принято считать, отмечает РИА ФАН.

