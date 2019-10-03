Вся «быстрая» лапша на российских прилавках оказалась небезопасной
Специалисты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах. Для исследования были отобраны 17 наиболее популярных марок, 14 из которых были произведены в России, 2 – в Казахстане, одна – в Южной Корее.
Российскому знаку качества не соответствует ни один образец, пишут «Известия». Более того, в образцах нашли следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов. Кроме того, в лапшу добавляют слишком много соли – несоответствие стандартам выявили в 12 образцах.
Кроме того, производители используют некачественное растительное масло и большое количество сои. А вот глутамата натрия во всех образцах лапши оказалось не так много, как принято считать, отмечает РИА ФАН.
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