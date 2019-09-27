«Всю жизнь посвятил Москве». В МАРХИ скорбят по Кузьмину

27 сентября 201913:01
Алена Якушова

Ректор Московского архитектурного института рассказал НСН, какой потерей стала смерть бывшего главного архитектора Москвы.

Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. По данным агентства «Интерфакс», он скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни на 69-ом году жизни.

Как отметила дочь архитектора Александр Кузьмина в сообщении на своей странице в Facebook, «можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии». Одним из них было профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).

О том, какой большой потерей его смерть стала для института и для общества в целом, в эфире НСН рассказал ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

«До самого последнего дня он был профессором МАРХИ, вел магистров по градостроительству. Студенты его очень любили, преподаватели и члены академии тоже. Человек он был очень приятный, общительный, интеллигентный. Много в городе осветил, Москва-сити, создание современного центра, сохранение исторических частей города. Он многие годы определял облик и развитие Москвы», — рассказал ректор МАРХИ.

Лужков: Смерть Кузьмина - большая потеря для архитектуры

Дмитрий Швидковский напомнил, что Александр Казьмин также был президентом Российской академии архитектуры и строительных наук с 2014 года.

«Как президент Академии он, безусловно, пользовался авторитетом и у представителей власти, и у сообщества архитекторов. Его избрание было признанием его заслуг, как главного архитектора города. До того, как он был главным архитектором, он был директором Института генерального плана, и по существу он заложил современное развитие Москвы в генеральный план города. Он был градостроитель по своему образованию, закончил МАРХИ, и всю жизнь занимался именно вопросами развития городов, и фактически всю жизнь посвятил Москве», — отметил собеседник НСН.

Напомним, что Александр Кузьмин начал трудовой путь в 1974 году в НИиПИ Генерального плана города Москвы, где проработал до 1991 года, занимая должности от архитектора до главного архитектора института. В 1991 году назначен сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. С сентября 1996 по июнь 2012 года — Председатель Москомархитектуры, главный архитектор города Москвы.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:АрхитектураМосква