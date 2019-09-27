«Всю жизнь посвятил Москве». В МАРХИ скорбят по Кузьмину

Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. По данным агентства «Интерфакс», он скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни на 69-ом году жизни.

Как отметила дочь архитектора Александр Кузьмина в сообщении на своей странице в Facebook, «можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии». Одним из них было профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).

О том, какой большой потерей его смерть стала для института и для общества в целом, в эфире НСН рассказал ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.

«До самого последнего дня он был профессором МАРХИ, вел магистров по градостроительству. Студенты его очень любили, преподаватели и члены академии тоже. Человек он был очень приятный, общительный, интеллигентный. Много в городе осветил, Москва-сити, создание современного центра, сохранение исторических частей города. Он многие годы определял облик и развитие Москвы», — рассказал ректор МАРХИ.