«Всю жизнь посвятил Москве». В МАРХИ скорбят по Кузьмину
Ректор Московского архитектурного института рассказал НСН, какой потерей стала смерть бывшего главного архитектора Москвы.
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. По данным агентства «Интерфакс», он скончался в больнице после тяжелой продолжительной болезни на 69-ом году жизни.
Как отметила дочь архитектора Александр Кузьмина в сообщении на своей странице в Facebook, «можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии». Одним из них было профессор Московского архитектурного института (МАРХИ).
О том, какой большой потерей его смерть стала для института и для общества в целом, в эфире НСН рассказал ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский.
«До самого последнего дня он был профессором МАРХИ, вел магистров по градостроительству. Студенты его очень любили, преподаватели и члены академии тоже. Человек он был очень приятный, общительный, интеллигентный. Много в городе осветил, Москва-сити, создание современного центра, сохранение исторических частей города. Он многие годы определял облик и развитие Москвы», — рассказал ректор МАРХИ.
Дмитрий Швидковский напомнил, что Александр Казьмин также был президентом Российской академии архитектуры и строительных наук с 2014 года.
«Как президент Академии он, безусловно, пользовался авторитетом и у представителей власти, и у сообщества архитекторов. Его избрание было признанием его заслуг, как главного архитектора города. До того, как он был главным архитектором, он был директором Института генерального плана, и по существу он заложил современное развитие Москвы в генеральный план города. Он был градостроитель по своему образованию, закончил МАРХИ, и всю жизнь занимался именно вопросами развития городов, и фактически всю жизнь посвятил Москве», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что Александр Кузьмин начал трудовой путь в 1974 году в НИиПИ Генерального плана города Москвы, где проработал до 1991 года, занимая должности от архитектора до главного архитектора института. В 1991 году назначен сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. С сентября 1996 по июнь 2012 года — Председатель Москомархитектуры, главный архитектор города Москвы.
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