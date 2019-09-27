Лужков: Смерть Кузьмина - большая потеря для архитектуры

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире НСН тепло высказался о Кузьмине, с которым ему приходилось работать. По его словам, это был выдающийся архитектор, которому Москва обязана своим развитием.

«Это большая потеря для науки, для Москвы, для архитектуры. Это был уникальный человек, грамотный во всех аспектах архитектурной науки. Он сделал очень много полезного для нашего города, это его веха в истории архитектуры города Москвы. В деловом плане это был человек особой работоспособности. Всегда и во всем он стремился находить решения градостроительные и планировочные. Он был уникальный специалист-планировщик. Он давал возможность новациям, новым решениям. В этом отношении он был любимцем всей системы, которая связана с развитием города Москвы. Если говорить о его личных качествах, это был очень добрый, отзывчивый и неконфликтный руководитель. На должности главного архитектора это было очень непросто. Архитекторы – народ сложный, у каждого своя школа, как они считают, своя линия, и вот найти эту золотую середину предыдущим часто не удавалось. Александр Викторович в этом отношении был человеком уникальным. Очень и очень жалко, что он до времени ушел из жизни», - добавил Лужков.

Александр Кузьмин начал трудовой путь в 1974 году в НИиПИ Генерального плана города Москвы, где проработал до 1991 года, занимая должности от архитектора до главного архитектора института. В 1991 году назначен сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. С сентября 1996 по июнь 2012 года — Председатель Москомархитектуры, главный архитектор города Москвы.

