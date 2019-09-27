Умер бывший главный архитектор «лужковской Москвы»

27 сентября 201910:26

Скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его дочь Александра Кузьмина.

Александру Кузьмину было 68 лет. Причиной смерти стала болезнь, архитектор боролся с раком легких.

Похоронен Кузьмин будет на Ваганьковском кладбище, прощание состоится в понедельник, 30 сентября, в Центральном доме архитектора.

Кузьмин занимал пост главного архитектора Москвы с 1996—2012 годы. Он являлся руководителем и автором более 30 реализованных архитектурных проектов. В их числе реставрация Старого Гостиного двора, восстановление Манежа, парка «Царицыно», строительство комплекса Москва-СИТИ.

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