ВСУ в Курской области потеряли более 240 военнослужащих за сутки

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64535 военнослужащих.

Также российские войска подбили 382 танка, 291 БМП и 251 БТР, 2110 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 505 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 118 станций РЭБ, 2281 автомобилей и 51 единица инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 2 марта над несколькими регионами России было уничтожено 62 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

