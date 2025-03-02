ВСУ в Курской области потеряли более 240 военнослужащих за сутки
Потери украинской стороны в Курской области за сутки превысили 240 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64535 военнослужащих.
Также российские войска подбили 382 танка, 291 БМП и 251 БТР, 2110 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 505 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 118 станций РЭБ, 2281 автомобилей и 51 единица инженерной и другой техники.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 2 марта над несколькими регионами России было уничтожено 62 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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