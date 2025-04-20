ВСУ четыре раза ударили по Горловке во время перемирия

Ранее в воскресенье ВСУ трижды атаковали Горловку. Согласно данным управления, огонь велся из населенного пункта Плещеевка. ВСУ выпустили 12 снарядов калибра NATO 155 мм, а в 14:35 по московскому времени атаковали Никитовский район Горловки с использованием дрона-камикадзе.

Как ранее сообщал мэр города Иван Приходько, в ходе обстрелов пострадал один мирный житель.

19 апреля, в субботу, президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Режим прекращения огня начал действовать в 18:00 мск того же дня и продлится до 00:00 мск 21 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».