Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
С 11 декабря в России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны, сообщает RT.
Ранее они были утверждёны кабмином РФ. Теперь россияне должны после уведомления об ограничении их выезда сдать документ на хранение в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек. На это у них есть пять дней.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года увеличение госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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