Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

С 11 декабря в России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны, сообщает RT.

Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года

Ранее они были утверждёны кабмином РФ. Теперь россияне должны после уведомления об ограничении их выезда сдать документ на хранение в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек. На это у них есть пять дней.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года увеличение госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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