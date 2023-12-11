Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Ранее они были утверждёны кабмином РФ. Теперь россияне должны после уведомления об ограничении их выезда сдать документ на хранение в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек. На это у них есть пять дней.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года увеличение госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

