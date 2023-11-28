Путин подписал закон о росте госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта
28 ноября 202303:29
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года увеличение госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта, сообщает «Лента.ру».
Сбор возрастет на 20 процентов, до 6 тысяч рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет придется заплатить 3 тысячи рублей.
Ранее Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового образца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru