Путин подписал закон о росте госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года увеличение госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта, сообщает «Лента.ру».

На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности паспорта

Сбор возрастет на 20 процентов, до 6 тысяч рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет придется заплатить 3 тысячи рублей.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового образца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ПошлиныЗагранпаспорт

Горячие новости

Все новости

партнеры